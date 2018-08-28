В Киеве 15-летняя девочка выпала с 13 этажа

Во вторник, 28 августа, из окна 13 этажа жилого дома по адресу Алма-Атинская, 39д, выпала 15-летняя девочка. Подросток упал на козырек дома, сообщает "Информатор".

По словам очевидцев, девочка делала селфи на окне подъезда на 13 этаже. Они говорят, что она не удержалась на подоконнике и упала вниз.

От полученных травм девочка скончалась мгновенно. На место прибыл экипаж патрульной полиции, "скорая", и следственно- оперативная группа. Детали происшествия установит следствие.

Ранее в Киеве 11 июля, на бульваре Кольцова в Святошинском районе Киева из окна выпала 7-летняя девочка. От полученных травм ребенок скончался в больнице.

Напомним, еще одно опасное развлечение подростков – зацепинг, – недавно также чуть не завешилось трагедией. На электричке, которая ехала из Ирпеня в Киев, заметили четырех девочек. Школьницы ехали, прицепившись к кабине электропоезда.

Прибыв в Киев, любительницы острых ощущений спрыгнули на перрон, а одна из них оказалась на рельсах, чудом не угодив под электричку. С путей девочку на перрон вытащила подружка.