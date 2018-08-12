В Киеве 21-летний парень, устроивший драку с полицейским, получил условный срок

Водитель пытался сбежать после нарушения ПДД и ударил правоохранителя при задержании

Столичный суд огласил приговор 21-летнему киевлянину, который набросился с кулаками на патрульного полицейского во время задержания, сообщает ГУ НП столицы.

Инцидент произошел в апреле этого года. Тогда экипаж патрульных остановил автомобиль "Мицубиси" за нарушение правил дорожного движения. Во время общения водитель иномарки вел себя агрессивно, нецензурно ругался и пытался покинуть место происшествия. Догнав правонарушителя, полицейские попросили его выйти из машины, однако мужчина отказался, а при задержании несколько раз ударил работника полиции.

Фигуранта задержали и доставили в управление полиции.

Приговором Подольского районного суда города Киева правонарушителя осудили по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Он приговорен к трем годам лишения свободы с испытательным сроком два года.

Ранее в Киеве оперативники задержали молодого парня, который из-за замечания избил битой полицейского.

Как сообщили в ГУ НП в Киеве, инцидент произошел на проспекте Степана Бандеры в Оболонском районе столицы. В полицию от врачей поступило сообщение о том, что они госпитализировали 26-летнего мужчину с открытой черепно-мозговой травмой головы. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа и наряд патрульной полиции.

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