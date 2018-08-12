В Киеве 21-летний парень, устроивший драку с полицейским, получил условный срок

Сегодня, 13:59

Водитель пытался сбежать после нарушения ПДД и ударил правоохранителя при задержании

В Киеве 21-летний парень, устроивший драку с полицейским, получил условный срок
Автор фото: Юрий Кузнецов, "Сегодня"

Столичный суд огласил приговор 21-летнему киевлянину, который набросился с кулаками на патрульного полицейского во время задержания, сообщает ГУ НП столицы.

Инцидент произошел в апреле этого года. Тогда экипаж патрульных остановил автомобиль "Мицубиси" за нарушение правил дорожного движения. Во время общения водитель иномарки вел себя агрессивно, нецензурно ругался и пытался покинуть место происшествия. Догнав правонарушителя, полицейские попросили его выйти из машины, однако мужчина отказался, а при задержании несколько раз ударил работника полиции.

Фигуранта задержали и доставили в управление полиции.

Приговором Подольского районного суда города Киева правонарушителя осудили по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Он приговорен к трем годам лишения свободы с испытательным сроком два года.

Ранее в Киеве оперативники задержали молодого парня, который из-за замечания избил битой полицейского.

Как сообщили в ГУ НП в Киеве, инцидент произошел на проспекте Степана Бандеры в Оболонском районе столицы. В полицию от врачей поступило сообщение о том, что они госпитализировали 26-летнего мужчину с открытой черепно-мозговой травмой головы. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа и наряд патрульной полиции.

Также мы сообщали, что в феврале в Одессе пьяные курильщики избили полицейских.
Киев, суд, драка, нарушение, задержали, происшествия, патрульная полиция
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

facebook.com/dtp.kiev.ua

Под Киевом полицейский автомобиль во время погони слетел в реку - соцсети

23 Июля, 00:42

Автомобиль уже достали из воды, а у одного из правоохранителей диагностировали сотрясение мозга

Авто

Каждый шестой автомобиль патрульной полиции побывал в ДТП

26 Июля, 16:24

Некоторые патрульные машины попадали в ДТП по несколько раз
Загрузка...

Украина

Набор. Для желающих попробовать свои силы в работе патрульных открыто две тысячи вакансий

Три года патрульной полиции: копы спасли тысячи человек, но и взяли "на лапу" на десятки тысяч

4 Июля, 07:16

На данный момент у полиции дефицит кадров и потребность в новой форме

Происшествия

В Киеве велосипедист сбил бежавшего через дорогу мужчину

29 Июня, 10:55

Пешеход решил не спускаться в подземный переход  
Загрузка...