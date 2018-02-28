В Киеве четырехлетний мальчик устроил переполох: сбежал от бабушки из-за скуки

Необычный случай произошел в Оболонском районе столицы. Как сообщают в полиции Киева, от бабушки сбежал четырехлетний внук по имени Саша. Ребенка удалось разыскать.

"В дежурную часть Оболонского управления полиции обратилась женщина и сообщила, что ее сына похитили неизвестные. По словам заявительницы, ребенок находился с бабушкой, но в какой-то момент исчез. Женщина объяснила, что в настоящее время свекровь находится в аптеке возле рынка "Оболонь". По указанному адресу срочно прибыли патрули полиции, сотрудники сектора ювенальной превенции и следственно-оперативная группа. На месте происшествия правоохранители пообщались с бабушкой мальчика. Она пояснила, что потеряла ребенка из виду всего на минуту, когда рассчитывалась за лекарства в аптеке. Пенсионерка подробно описала внука – и полицейские срочно начали его поиски", – сообщают в ГУ НП Киева.











Фото: kyiv.npu.gov.ua

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Прохожие рассказали полицейским, что видели, как кто-то приводил к администрации рынка маленького мальчика. Правоохранители проверили информацию и, действительно, нашли там ребенка. Мальчик рассказал, что ему стало скучно – и он решил погулять. Он ходил по рынку, рассматривал палатки с игрушками, а после того, как его привели в администрацию, рисовал. Ребенок заверил, что его никто не обижал.

"Четырехлетний путешественник все время расспрашивал правоохранителей о машинах, наручниках и вертолетах. Уже в управлении полиции правоохранители провели профилактическую беседу с бабушкой и родителями мальчика. А маленький найденыш пообещал своим новым друзьям-полицейским больше никогда не сбегать от родных", – рассказали в ГУ НП Киева.

Ранее мы сообщали, что стали известны подробности нашумевшей истории с исчезновением двух девочек-подростков в Киеве, которые ушли выгуливать собак на Троещине и не вернулись вовремя домой. Как оказалось, школьницы – 10-летняя Вероника Пивень и 12-летняя Анжелика-Мария Брусова – решили какое-то время провести в пустующей квартире, оставшейся после смерти бабушки одной из них.