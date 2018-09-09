В Киеве 61-летний злоумышленник набросился на полицейскую

Сегодня, 18:14

Мужчине грозит до пяти лет заключения

Фото: npu.gov.ua
Фото: npu.gov.ua

В Киеве во время проведения санкционированного обыска в доме подозреваемого в мошенничестве, мужчина набросился на следователя. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Киеве на своей странице Facebook.

"Его действия сразу пресекли правоохранители, однако полицейская получила телесные повреждения", – говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе, 61-летнего злоумышленника задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Уголовное производство начали по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

"Мужчине грозит до пяти лет заключения", – отметили в пресс-службе.

Ранее во Львове во время задержания на месте преступления злоумышленник ударил ножом полицейского.  Как сообщила известная львовская блогер Вика Балицька, парень вместе с другом наносили через трафарет надпись "Кто заказал Катю Гандзюк".

Также во Львове экипаж патрульных оформлял ДТП и 42-летний водитель, житель Закарпатской области, пытался скрыться с места происшествия и ранил сотрудницу полиции ножом. 

Напомним,  мы писали, что в Ровно умер 25-летний полицейский, которого пьяный злоумышленник заколол вилами.
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