В Киеве адвоката поймали на махинациях с недвижимостью на 10 миллионов

Злоумышленнице грозит 12 лет тюрьмы и конфискация имущества

Сотрудники столичной прокуратуры разоблачили женщину-адвоката и ее сообщника, которые по поддельным документам завладели двумя объектами недвижимости, причинив ущерб на сумму более 10 млн гривен.

По данным прокуратуры, в 2016 году адвокат, сговорившись с юристом одного из государственных предприятий, использовала в мошеннической схеме поддельные правоустанавливающие документы на помещение магазина и квартиру, которые находятся в центре города Днепр.

Объекты имущества подозреваемые оформили на подставное лицо, а позже магазин и квартиру передали в залог по договору займа, с последующим взысканием из-за невозврата средств.

По результатам предварительного расследования адвокату сообщили о подозрении по факту мошенничества, совершенного в особо крупных размерах, использовании поддельных документов и легализации доходов, полученных преступных путем.

Ее сообщнику, кроме вышеупомянутых преступлений, дополнительно инкриминируется незаконные действия с арестованным имуществом и незаконное хранение наркотиков.

За совершенное злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

На основании материалов уголовного производства Министерство юстиции Украины отменило все регистрационные действия в отношении указанного имущества. На сегодняшний день объекты недвижимости возвращены законным владельцам.

Ранее в Киеве мошенник по поддельным документам продал квартиру местной жительницы за 3,7 млн гривен.

Также мы сообщали о похожем случае: тогда в Киеве мошенники пытались продать чужую квартиру по поддельным документам.

Напомним, ранее оперативники полиции Киевской области задержали организованную преступную группу, участники которой наладили схему отъема имущества у одиноких граждан.