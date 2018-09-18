В Киеве участились случаи отравления грибами

В сентябре уже произошло два случая отравления несъедобными грибами. Об этом сообщил и.о. директора Киевского лабораторного центра Министерства здравоохранения Сергей Чумак, передает издание 44.ua.

С начала 2018 года произошло 13 случаев отравлений, максимальное число отравившихся пришлось на июль, когда было зарегистрировано 10 пострадавших. По словам Чумака, один случай произошел в августе и два в сентябре.

Чиновник уточнил, что практически во всех случаях причиной были условно съедобные грибы, которые пострадавшие собрали в лесных массивах Киева, Киевской и Черниговской областей. К счастью, смертельных случаев не зарегистрировано.

Напомним, в августе массовое отравление грибами произошло в Харьковской области, тогда пострадало пять человек. Туристы насобирали грибов, которые затем самостоятельно приготовили к обеду.

Кроме того, в июле в Черниговской области женщина умерла от отравления грибами. Среди жареных сыроежек, которые употребляла женщина, вероятно, была бледная поганка.