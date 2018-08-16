В Киеве арендатор убил хозяина квартиры из-за телевизора

Жестокое преступление произошло в Днепровском районе столицы. Как сообщают в ГУ НП Киева, в дежурную часть поступило сообщение женщины о том, что в квартире на улице Радужной лежит труп мужчины.

На место происшествия выехали следственно-оперативные группы районного и Главного управлений полиции. Выяснили, что хозяина жилья убил квартиросъемщик.

"Правоохранители установили, что между мужчинами возник конфликт из-за телевизора, который правонарушитель хотел забрать. В результате ссоры злоумышленник несколько раз ударил хозяина квартиры ножом. После этого убитого спрятал в комнате, прикрыл вещами. Когда домой вернулась его сожительница, рассказал ей о том, что произошло, и заставил убрать в квартире. Чтобы избежать наказания, злоумышленник решил скрыться на неподконтрольную территорию", – сообщают в полиции Киева.

Злоумышленника задержали возле поселка Решетиловка в Полтавской области.

"Это 37-летний житель Донецкой области, который в последнее время жил в столице", – рассказал временно исполняющий обязанности начальника Днепровского управления полиции Андрей Пасичник.

Следственным отделом Днепровского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении фигуранту подозрения и избрании меры пресечения. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее в Киеве правоохранители задержали мужчину, который во время конфликта ранил своего знакомого ножом. Как выяснилось, во время распития алкоголя между мужчинами возник конфликт, в ходе которого злоумышленник ударил оппонента ножом в спину. Пострадавшего госпитализировали в больницу.

Напомним, 1 августа в столице ночью произошла ссора между 62-летним прохожим и парнями, которые выпивали на спортплощадке. Во время конфликта с ними он ударил "заточкой" двух участников "застолья". Оказалось, что мужчина с "заточкой" был ранее судим за имущественные преступления.

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