ФОТОФАКТ. В Киеве авто "припарковалось" на ступеньках

Сегодня, 17:25

Рядом находится парковка супермаркета

 


"Парковка" на ступеньках. Фото: ‎Сергей Счастливый‎ (Автомобильный Киев)

"Парковка" на ступеньках. Фото: ‎Сергей Счастливый‎ (Автомобильный Киев)

"Парковка" на ступеньках. Фото: ‎Сергей Счастливый‎ (Автомобильный Киев)

В Киеве на Борщаговке возле рынка "Колибрис" прохожие сфотографировали очень странно "припарковавшийся" автомобиль.

Фото появилось на странице группы "Автомобильный Киев" в Facebook.

Kia морковного цвета вылетела на ступеньки между супермаркетом и кинотеатром и остановилась передним бампером вниз.

"Там парковка супермаркета, то есть слететь по незнанию, или из-за отсутствия знака невозможно. Скорости там быть не может по определению, нужно через всю парковку проехать, чтобы к этим ступенькам добраться", – пишет в комментариях местный житель Сергей Счастливый.

"Там парковка, нет ограждения и темнота", – объясняет ситуацию Iurii Stepchuk.

Напомним, подобное странное ЧП произошло на Борщаговке год назад, в марте 2017 года. Возле одного из торговых центров молодой водитель пытался по ступенькам съехать вниз. Автомобиль пришлось долго вытаскивать.

А в сентябре 2016 года в Соломенском районе Киева автомобиль заехал в подземный переход. По предварительной информации, водитель Toyota Camry, двигаясь по территории рынка, не справился с управлением, не учел дорожную обстановку и скатился в переход.
парковка, борщаговка, автомобиль, ступеньки, колибрис
Источник:

"Сегодня"

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