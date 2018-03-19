ФОТОФАКТ. В Киеве авто "припарковалось" на ступеньках

В Киеве на Борщаговке возле рынка "Колибрис" прохожие сфотографировали очень странно "припарковавшийся" автомобиль.

Фото появилось на странице группы "Автомобильный Киев" в Facebook.

Kia морковного цвета вылетела на ступеньки между супермаркетом и кинотеатром и остановилась передним бампером вниз.

"Там парковка супермаркета, то есть слететь по незнанию, или из-за отсутствия знака невозможно. Скорости там быть не может по определению, нужно через всю парковку проехать, чтобы к этим ступенькам добраться", – пишет в комментариях местный житель Сергей Счастливый.

"Там парковка, нет ограждения и темнота", – объясняет ситуацию Iurii Stepchuk.

Напомним, подобное странное ЧП произошло на Борщаговке год назад, в марте 2017 года. Возле одного из торговых центров молодой водитель пытался по ступенькам съехать вниз. Автомобиль пришлось долго вытаскивать.

А в сентябре 2016 года в Соломенском районе Киева автомобиль заехал в подземный переход. По предварительной информации, водитель Toyota Camry, двигаясь по территории рынка, не справился с управлением, не учел дорожную обстановку и скатился в переход.