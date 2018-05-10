В Киеве авто ушло под землю: причины и последствия ЧП
Старая труба водопровода треснула и почву размыла вода
В центре Киева провалилась под землю машина.
Около трех часов ночи на улице Пушкинской стоявшее авто на тротуаре оказалось в пропасти. Людей в салоне не было, машину оставили на обустроенной здесь платной парковке.
Фото: facebook.com/KARS.Kyiv
Фото: facebook.com/KARS.Kyiv
Фото: facebook.com/KARS.Kyiv
Фото: facebook.com/KARS.Kyiv
Фото: facebook.com/KARS.Kyiv
Фото: facebook.com/KARS.Kyiv
Фото: facebook.com/KARS.Kyiv
Известно, что почва ушла потому, что ее размыла вода – внизу под тротуаром проходит труба водопровода, она уже изношена, ей более 80 лет и, как предполагают в "Киевводоканале", под давлением автомобилей не выдержала и треснула.
В самом "Киевводоканале" утверждают, что разрешения на обустройство здесь парковки не давали. Те, кто ее здесь оборудовал, к ним за таким разрешением даже не обращались. Сейчас в одном из домов рядом с прорывом отсутствует холодная вода, восстановить ее обещают к вечеру.
Напомним, в апреле в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием мусоровоза. Габаритное транспортное средство ушло под асфальт. Инцидент произошел в районе улицы Ушакова, 8а в Святошинском районе.
Ранее мы писали, что в Киеве автомобиль провалился под землю. В столице прорвало трубу и затопило ул. Ольжича. После этого возле места прорыва припаркованный автомобиль наполовину провалился под землю. На месте прорыва трубы бил фонтан из воды.