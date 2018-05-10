В Киеве авто ушло под землю: причины и последствия ЧП

Сегодня, 17:18

Старая труба водопровода треснула и почву размыла вода

 

 


В центре Киева провалилась под землю машина.

Около трех часов ночи на улице Пушкинской стоявшее авто на тротуаре оказалось в пропасти. Людей в салоне не было, машину оставили на обустроенной здесь платной парковке.


Фото: facebook.com/KARS.Kyiv

Фото: facebook.com/KARS.Kyiv

Фото: facebook.com/KARS.Kyiv

Фото: facebook.com/KARS.Kyiv

Фото: facebook.com/KARS.Kyiv

Фото: facebook.com/KARS.Kyiv

Фото: facebook.com/KARS.Kyiv

Известно, что почва ушла потому, что ее размыла вода – внизу под тротуаром проходит труба водопровода, она уже изношена, ей более 80 лет и, как предполагают в "Киевводоканале", под давлением автомобилей не выдержала и треснула.

В самом "Киевводоканале" утверждают, что разрешения на обустройство здесь парковки не давали. Те, кто ее здесь оборудовал, к ним за таким разрешением даже не обращались. Сейчас в одном из домов рядом с прорывом отсутствует холодная вода, восстановить ее обещают к вечеру.

Напомним, в апреле в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием мусоровоза. Габаритное транспортное средство ушло под асфальт. Инцидент произошел в районе улицы Ушакова, 8а в Святошинском районе.

Ранее мы писали, что в Киеве автомобиль провалился под землю. В столице прорвало трубу и затопило ул. Ольжича. После этого возле места прорыва припаркованный автомобиль наполовину провалился под землю. На месте прорыва трубы бил фонтан из воды.
видео, авто, машина, провалился, Пушкинская, под землю, провалилась, рухнуло
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

Мусоровоз ушел под землю. Фото: Киев Оперативный

В Киеве мусоровоз провалился под асфальт

19 Апреля, 04:05

Инцидент произошел на улице Ушакова, 8а

Харьков

фото facebook.com/Kharkov.City

В Харькове автомобиль провалился под землю

3 Апреля, 01:05

Автомобиль рухнул в яму глубиной в несколько метров
Загрузка...

Одесса

В Одессе земля поглотила автомобиль

30 Марта, 11:56

Mazda 3 провалилась под землю на пересечении улиц Дидрихсона и Дюковской

Украина

В Кременчуге дорога ушла под землю

16 Марта, 12:56

Из-за сильного потока, коммунальщикам пришлось перекрыть проезжую часть

Происшествия

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Видеошок: в Киеве автомобиль провалился под землю

3 Марта, 21:11

На месте прорыва трубы бил фонтан из воды

Харьков

Скриншот

В Харькове посреди улицы возникла 30-метровая яма: появились подробности

2 Февраля, 18:26

В провал "ушли" несколько деревьев и часть улицы
Загрузка...