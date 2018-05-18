В Киеве авто сбило убегавшую от мужчины девушку – СМИ

В пятницу, 18 мая, на Окружной дороге Daewoo Nubira сбил девушку-нарушителя. Она пыталась перебежать 10-полосную дорогу.

Как пишет "Информатор", авария случилась напротив отеля "Тиса" около 4:00.

Daewoo Nubira двигался в сторону Теремков. По рассказу водителя, он ехал на скорости приблизительно 70 километров в час в крайней левой полосе. В это время дорогу пыталась перебежать девушка. Она уже была около отбойника, но ей не удалось его перепрыгнуть и ее откинуло на проезжую часть. Водитель, в свою очередь, не успел вовремя среагировать, так как девушка была одета в темную одежду. Также водителя Daewoo заслепили проезжающие по встречной полосе машины.

Как уточнил водитель, девушка убегала от мужчины. Когда ее сбил автомобиль, преследователь скрылся с места. Сама же пострадавшая попросила водителя Daewoo не вызывать "скорую" и полицию. Девушка заказала такси и уехала с места происшествия. По словам водителя, судя по разбитой машине, пострадавшая получила, как минимум, ушибы.

На месте работали патрульная полиция. Также прибыла и "скорая", но помощь медиков не понадобилась.

Ранее мы сообщали, что в Киеве на проспекте Героев Сталинграда произошло ДТП. Nissan Juke сбил девушку на регулируемом пешеходном переходе. Авария случилась в среду, 16 мая около 23:15.

Напомним, во вторник в Киеве на Окружной мотоциклист насмерть сбил женщину на пешеходном переходе. Очевидцы сразу же вызвали скорую помощь и оградили полосу движения знаками аварийной остановки. Медики, не отъезжая от места происшествия, около 40 минут оказывали женщине первую помощь, но, к сожалению, она умерла.