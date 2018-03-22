В Киеве авто врезалось в бетонные блоки и перевернулось на крышу

22 марта около полуночи в столице на улице Гетьмана, 6, произошла серьезная авария. По предварительным данным, автомобиль Chevrolet, за рулем которого был мужчина преклонного возраста, двигался в сторону Индустриального путепровода. Водитель не справился с управлением (почему, еще предстоит выяснить), съехал с дороги и снес ограничительные бетонные блоки.

После этого авто отлетело назад на дорогу и перевернулось на крышу. По словам очевидцев, несколько бетонных блоков отлетели метров на 10-20 и зацепили пешехода, который шел по тротуару. Мужчина, в возрасте около 35 лет, был госпитализирован. Водитель Chevrolet не пострадал. С обстоятельствами и причинами аварии разбираются правоохранители.

Ранее мы сообщали, что в Киевской области маршрутка с пассажирами вылетела в кювет и перевернулась. ДТП произошло на трассе Киев – Одесса.

Также мы писали, что в Киевской области в результате ДТП погибли четыре человека.

Как сообщили в ГУ НП в Киевской области, 18 марта в 18:40 на 48 км автодороги Киев – Овруч, вблизи с. Феневичи, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей BMW и ЗиЛ. В результате ДТП водитель и трое пассажиров легковушки погибли.