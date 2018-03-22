В Киеве авто врезалось в бетонные блоки и перевернулось на крышу
В аварии пострадал случайный пешеход, который шел по тротуару
Машина перевернулась, пострадал пешеход
Машина перевернулась, пострадал пешеход
Машина перевернулась, пострадал пешеход
Машина перевернулась, пострадал пешеход
Машина перевернулась, пострадал пешеход
Машина перевернулась, пострадал пешеход
Машина перевернулась, пострадал пешеход
Машина перевернулась, пострадал пешеход
22 марта около полуночи в столице на улице Гетьмана, 6, произошла серьезная авария. По предварительным данным, автомобиль Chevrolet, за рулем которого был мужчина преклонного возраста, двигался в сторону Индустриального путепровода. Водитель не справился с управлением (почему, еще предстоит выяснить), съехал с дороги и снес ограничительные бетонные блоки.
После этого авто отлетело назад на дорогу и перевернулось на крышу. По словам очевидцев, несколько бетонных блоков отлетели метров на 10-20 и зацепили пешехода, который шел по тротуару. Мужчина, в возрасте около 35 лет, был госпитализирован. Водитель Chevrolet не пострадал. С обстоятельствами и причинами аварии разбираются правоохранители.
Ранее мы сообщали, что в Киевской области маршрутка с пассажирами вылетела в кювет и перевернулась. ДТП произошло на трассе Киев – Одесса.
Также мы писали, что в Киевской области в результате ДТП погибли четыре человека.
Как сообщили в ГУ НП в Киевской области, 18 марта в 18:40 на 48 км автодороги Киев – Овруч, вблизи с. Феневичи, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей BMW и ЗиЛ. В результате ДТП водитель и трое пассажиров легковушки погибли.