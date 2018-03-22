В Киеве авто врезалось в бетонные блоки и перевернулось на крышу

Сегодня, 12:41

В аварии пострадал случайный пешеход, который шел по тротуару

 


Машина перевернулась, пострадал пешеход

Машина перевернулась, пострадал пешеход

Машина перевернулась, пострадал пешеход

Машина перевернулась, пострадал пешеход

Машина перевернулась, пострадал пешеход

Машина перевернулась, пострадал пешеход

Машина перевернулась, пострадал пешеход

Машина перевернулась, пострадал пешеход

22 марта около полуночи в столице на улице Гетьмана, 6, произошла серьезная авария. По предварительным данным, автомобиль Chevrolet, за рулем которого был мужчина преклонного возраста, двигался в сторону Индустриального путепровода. Водитель не справился с управлением (почему, еще предстоит выяснить), съехал с дороги и снес ограничительные бетонные блоки.

После этого авто отлетело назад на дорогу и перевернулось на крышу. По словам очевидцев, несколько бетонных блоков отлетели метров на 10-20 и зацепили пешехода, который шел по тротуару. Мужчина, в возрасте около 35 лет, был госпитализирован. Водитель Chevrolet не пострадал. С обстоятельствами и причинами аварии разбираются правоохранители.

Ранее мы сообщали, что в Киевской области маршрутка с пассажирами вылетела в кювет и перевернулась. ДТП произошло на трассе Киев – Одесса.

Также мы писали, что в Киевской области в результате ДТП погибли четыре человека.

Как сообщили в ГУ НП в Киевской области, 18 марта в 18:40 на 48 км автодороги Киев – Овруч, вблизи с. Феневичи, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей BMW и ЗиЛ. В результате ДТП водитель и трое пассажиров легковушки погибли.
ДТП, фото, перевернулась, перевернулся, chevrolet, Гетьмана
Автор:

Наталья Мамчур

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

Маршрутка слетела с трассы

Под Киевом маршрутка с пассажирами вылетела в кювет и перевернулась

Вчера, 17:24

На скользкой дороге микроавтобус слетел с трассы  

Происшествия

Авто перевернулось. Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

В Киеве перевернулся военный броневик

6 Марта, 17:08

Данные о пострадавших уточняются
Загрузка...

Происшествия

Фото: Эспрессо

В Киеве авто влетело в эвакуатор и перевернулось

23 Февраля, 04:03

Авария случилась под съездом с Дарницкого моста на правом берегу Днепра

Происшествия

Движение трамваев остановилось

В Киеве авто вылетело на рельсы скоростного трамвая

18 Февраля, 10:44

В результате ДТП движение остановлено  
Загрузка...