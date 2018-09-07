В Киеве авто врезалось в киоск на остановке

На Петропавловской Борщаговке в пятницу, 7 сентября, автомобиль Hyundai въехал на остановку общественного транспорта и врезался в торговый киоск. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Авария случилась на остановке Электронмаш.

По предварительной информации, грузовик прижал легковой автомобиль к обочине, в результате водитель влетел в остановку.

Отмечается, что в автомобиле находился ребенок.

Пострадавших нет.

Ранее в Киеве случилась погоня полиции за неадекватным водителем иномарки, который пытался скрыться после того, как его остановили правоохранители. Сообщается, что водителя Skoda остановили за нарушение ПДД на Оболони и увидели неадекватное поведение водителя, который, судя по всему, был в состоянии наркотического опьянения.

Напомним, как рассказывал ранее заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, в Украине было зафиксировано более 26 тысяч нарушений ПДД. По его словам, полиция вводит в действие план неотложных комплексных мер по усилению безопасности дорожного движения.

В свою очередь генеральный прокурор Юрий Луценко ранее предложил жесткие меры за смертельные ДТП и серьезно усилить наказание за преступления на дороге. Он хочет, чтобы условное наказание заменили на тюремный срок.