В Киеве автомобиль сбил пешехода: нацгвардеец, который бросился на помощь, тоже угодил под колеса

Сегодня, 00:41

Volkswagen Passat совершил наезд на пешехода, который решил перебежать шоссе с отбойником


Фото: ru.espreso.tv

Фото: ru.espreso.tv

Фото: ru.espreso.tv

Фото: ru.espreso.tv

Фото: ru.espreso.tv

Фото: ru.espreso.tv

В Киеве на Надднепрянском шоссе в Печерском районе произошло двойное ДТП с участием 2-х пешеходов. Об этом сообщают Вартові.Еспресо.

Как удалось узнать со слов свидетелей, водитель легковушки Volkswagen Passat, двигаясь по Надднепряском шоссе от Выдубичей в направлении моста Патона, совершил наезд на пешехода, который решил перебежать шоссе с отбойником, то есть в неположенном для перехода месте. В это время военнослужащие Нацгвардии, которые находились с другой стороны дороги, бросились на помощь.

Однако, одного из военных сбил микроавтобус Volkswagen Transporter, который двигался в направлении Выдубичей.

На место ДТП прибыли две кареты скорой, которых медики госпитализировали двух пешеходов с травмами различной степени тяжести.

На месте работают полицейские и следственно-оперативная группа.

Напомним, в Одессе дрифтер на BMW разбил четыре автомобиля возле управления патрульной полиции.

Также сообщалось, что в Виннице автобус врезался в столб: четырех пассажиров доставили в больницу.

Тем временем в США из-за снегопада столкнулись около 60 автомобилейВ результате аварии несколько человек пострадали, трое были госпитализированы. Причиной ДТП стал сильный снегопад, который серьезно снизил видимость на дороге. Отмечается, что среди столкнувшихся на трассе машин большое количество фур.
ДТП, водитель, микроавтобус

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