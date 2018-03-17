В Киеве автомобили российских дипломатов разрисовали трезубцами (фото)

Сегодня, 23:18

Инцидент произошел накануне выборов президента РФ


Авто российских дипломатов "украсили" украинской символикой. Фото: Цензор

Авто российских дипломатов "украсили" украинской символикой. Фото: Цензор

В Киеве автомобили российских дипломатов украсили граффити с украинской символикой.  Это произошло перед выборами президента России, которые пройдут 18 марта. Фотографии опубликовал Цензор

Напомним, в России уже началось голосование на выборах президента РФ, первые избирательные участки открылись на Дальнем Востоке.

В избирательном бюллетене 8 кандидатов, претендующих на пост президента РФ. Среди них самовыдвиженец – президент РФ Владимир Путин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, бизнес-омбудсмен и председатель "Партии Роста" Борис Титов, кандидат от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак, кандидат от "Коммунистов России" Максим Сурайкин, кандидат от "Российского общенародного союза" Сергей Бабурин и лидер "Яблока" Григорий Явлинский.

Выборы президента РФ пройдут во всех 85 регионах страны, на более чем 97 тыс. 300 избирательных участках, образованных на территории России, и на 401 участке за рубежом. В них сможет принять участие более 100 млн человек.

Накануне первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко заявила, что в аннексированном Россией четыре года назад Крыму на голосование за президента РФ будут сгонять и мертвых, и живых, и нерожденных.

Напомним, выборы президента РФ назначены 18 марта. Также сообщалось, что Путин может проголосовать на полуостровеКак отметили в Кремле, российское законодательство позволяет президенту РФ проголосовать не только по месту прописки.

Россиян не пустят в дипломатические учреждения России на территории Украины, кроме тех, кто имеет дипломатические паспорта.

В МИД РФ заявили, что решение Украины о недопуске граждан России в диппредставительства в день выборов президента РФ является противоречащим международным правозащитным нормам.

В свою очередь Порошенко недавно озвучил жесткую позицию по выборам в Крыму. Глава государства пригрозил всем причастным к организации избирательного процесса на полуострове.
выборы, дипломаты, трезубец, украинская символика

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