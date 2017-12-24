В Киеве банда Дедов Морозов громит киоски и магазины, которые продают алкоголь

После погрома молодчики в масках оставляют послания, в них аргументируют, почему выбрали именно эту наливайку

Банда Дедов Морозов орудует в столице. Они громят киоски и магазины, которые продают алкоголь, и оставляют в каждом записку. Полиции пока не удалось задержать злоумышленников.

В шапках Деда Мороза и с молотками десяток парней в черном и в балаклавах врываются в кафе в одном из спальных районов столицы. Три минуты крушат все подряд и уходят.

Налет клиентов не отпугнул. С утра в кафе полно людей. Вот только владелица заведения до сих пор нервничает, подсчитала убытки – 50 тысяч гривен.

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"Молотки и топоры у них были с собой. Они сказали – будете стоять спокойно, вас никто не тронет. Полностью вся мебель, пивная аппаратура, музыкальный аппарат, стены – они все били, срывали", – рассказывает владельца кафе Вероника. Когда приехали патрульные – налетчиков и след простыл.

После погрома молодчики в масках оставляют послания, в них аргументируют, почему выбрали именно эту наливайку. Из главных претензий, продажа алкоголя без лицензии и полная антисанитария.

Однако Вероника показывает документы, разрешающие торговлю алкоголем. Бизнес прекращать не собирается.

Лидия Николаевна живет рядом и видела погром. Не знает, что хуже – разрушительная борьба с наливайкой или соседство с ней.

Хулиганы снимают свои погромы на видео, выкладывают в интернет и называют себя карателями. Крушат второе кафе, которое находится в подвале многоэтажки. Сегодня тут закрыто. И жители многоэтажки – этому рады.

Крушителей наливаек полиция ищет. Уголовное производство открыли по статье хулиганство.

Напомним, что в Харькове банда рэкетиров взрывала аптеки и автосалоны, требуя деньги у бизнесменов.

Ранее сообщалось, что СБУ и полиция задержали опасную банду, грабившую людей.

Также напомним, что в Днепре обезвредили банду налетчиков.