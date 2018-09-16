В Киеве бездомный нашел пакет с телом новорожденного младенца

Сегодня, 16:59

Жуткую находку мужчина обнаружил в Соломенском районе столицы

Фото: espreso.tv
Фото: espreso.tv

Тело новорожденного ребенка в пакете нашел бездомный мужчина в Соломенском районе Киева, где недавно горе-мать ударила ножом в грудь семилетнего сына. Об этом сообщает "Эспресо".

Жуткую находку мужчина обнаружил во дворе многоэтажек на улице Липкивского. Тело девочки было завернутое в пакет. На данный момент на месте работают патрульные и следователи, все детали жуткого инцидента выясняются.

Напомним, не так давно в мусорном контейнере на Лесном массиве в Киеве работники коммунальной службы обнаружили тельце младенца.  Как выяснили эксперты, был выброшен 3−4-месячный плод. Мать ребенка объяснила, что у нее внезапно случился выкидыш. Шокированная произошедшим женщина выбросила плод в мусор.

А 14 марта в мусорном контейнере на заводе по переработке вторсырья в Киеве была обнаружена мертвой новорожденная девочка.  

Также в марте в Киеве уже другая мать-"кукушка" бросила детей ночью на улице, потому что они ей мешали. Двух девочек в коляске нашли прохожие возле одного из домов на ул. Ванды Василевской в Шевченковском районе. Одной из них было всего восемь месяцев, второй – два года.
Киев, младенец, бездомный, новорожденный, бомж

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