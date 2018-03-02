В Киеве бездомный ограбил маленького мальчика

Сегодня, 13:34

Грабитель выхватил из рук ребенка телефон, когда тот клал гаджет в карман после разговора с бабушкой

 

 


Видео: kyiv.npu.gov.ua

В Киеве прохожие задержали мужчину, который ограбил ребенка.

Как сообщили в ГУ НП в столице, в дежурную часть Оболонского управления полиции от местного жителя поступило сообщение о том, что возле дома прохожие поймали грабителя. По указанному адресу срочно прибыли автопатрули и следственно-оперативная группа.

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На месте происшествия правоохранители выяснили, что злоумышленник напал на девятилетнего мальчика, который выгуливал во дворе собаку. Мужчина выхватил из рук ребенка телефон, когда тот клал гаджет в карман после разговора с бабушкой. Правонарушитель начал убегать, а пострадавший – звать на помощь.


Грабителя задержали. Фото: kyiv.npu.gov.ua

Грабителя задержали. Фото: kyiv.npu.gov.ua

Грабителя задержали. Фото: kyiv.npu.gov.ua

Грабителя задержали. Фото: kyiv.npu.gov.ua

Злоумышленник пробежал мимо двух товарищей, которые увидели, что его пытается догнать ребенок, и бросились следом. В результате они поймали правонарушителя и вызвали полицию.

Злоумышленником оказался 32-летний мужчина без определенного места жительства, который ранее проблем с законом не имел. Его задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 186 (Грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы.

Напомним, в киевском метро бездомный избил разбудившего его полицейского.

Ранее мы писали о случае, когда пассажиры столичной подземки помогли полицейским задержать грабителя, который вырвал из рук киевлянки телефон и пытался удрать.
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Источник:

"Сегодня"

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