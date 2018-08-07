В Киеве BMW с иностранцем протаранил три машины и "влетел" в дерево

В Киеве вчера вечером, 6 августа, на улице Профессора Караваева произошло ДТП. Автомобиль BMW вылетел с дороги и врезалась в дерево. Инцидент случился около 19:00, сообщает "Информатор".

По предварительной информации, BMW выезжал с парковки супермаркета, который расположен на улице Лебедева Кумача. Во время совершения маневра "бэха" подрезала автомобиль Lexus. Водитель внедорожника попытался остановить автомобиль, чтобы поговорить с водителем другой машины, так как была создана аварийная ситуация.

По словам водителя джипа, вместо остановки BMW начал скрываться с места и заехал во дворы, в свою очередь Lexus поехал за ним. В ходе езды "немец" совершил несколько аварийных ситуаций и столкнулся с двумя автомобилями.

Так, около дома по улице Нежинской, 29г был припаркован Daewoo Lanos. По словам свидетелей, BMW проехал по зеленой зоне, слетел с бордюра, где у машины оторвало бампер с номером и прочесал боковую часть Lanos. Обе машины скрылись с поля зрения свидетелей, дальше они слышали шум и крики. В результате автомобиль, который уходил от погони, врезался в дерево в огороде частного дома. Далее все события развивались на улице Профессора Караваева.

Водитель "бэхи" утверждает, что он испугался, так как думал, что его хотят побить. Также он утверждает, что были выстрелы. Однако драйвер Lexus опровергает информацию о стрельбе и говорит, что оружия у него нет.

Отметим, что водитель "немца" — гражданин Египта. Сотрудники полиции отвезли его на медицинское освидетельствование, так как у него присутствуют внешние признаки опьянения. Была ли стрельба — установит следствие. Подробности происшествия выясняются. На месте работали экипажи патрульной полиции и следственно-оперативная группа.

Ранее в Киеве на улице Академика Туполева грузовик снес два дерева и едва не врезался в пятиэтажный жилой дом.

Кроме того, 6 августа в Святошинском районе Киева столкнулись автобус и грузовик. Инцидент произошел около 15:15 на проспекте Победы возле поворота на село Чайки. По предварительной информации, маршрутный автобус осуществлял разворот, проехал две полосы – и произошло столкновение с грузовиком.

Напомним, во вторник, 31 июля, в Киеве в Пуще-Водице произошло ДТП с опрокидыванием. Daewoo Lanos столкнулся с трамваем №12. Водитель трамвая утверждает, что заметила машину в последний момент и начала тормозить, однако было уже поздно. В результате столкновения Lanos перевернулся. В машине находились три человека. Все они были госпитализированы.



