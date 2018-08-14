В Киеве бойцовский пес загрыз бульдога и покусал его хозяев

В Киеве стаффордширский терьер загрыз насмерть английского бульдога и покусал двух человек. Инцидент произошел вчера поздно вечером, в Шевченковском районе, сообщает УНН.

"Предварительно было установлено, что вечером отец и дочь выгуливали в парке своего английского бульдога, когда по неизвестным причинам на животное напал стаффордширский терьер. Пытаясь спасти свою собаку, владелец бульдога хотел оттянуть терьера, но при этом он и его дочь также были покусаны. К сожалению, английский бульдог от полученных травм погиб", – рассказали в полиции.

Правоохранители добавили, что врачи "скорой" оказали пострадавшим медицинскую помощь, но от госпитализации они отказались.

"Когда на место происшествия приехали патрульные полицейские стаффордширский терьер уже не вел себя агрессивно и на людей не бросался. Все участники происшествия установлены. По данному факту проводится проверка, пострадавшие написали заявление в полицию", – резюмировали правоохранители.

Напомним, в июне в Ирпене возле столицы произошло серьезное происшествие: собака породы стаффордширский терьер набросилась на свою хозяйку.

"Трагедия произошла на территории одного из частных домовладений Ирпеня, когда женщина гуляла на улице с псом. Стаффордширский терьер неожиданно набросился на хозяйку и сильно покусал. На момент прибытия полицейских, соседям удалось закрыть разъяренное животное в комнате дома", – сообщили в Главном управлении Нацполиции Киевской области.

Ранее в Лиманском районе Одесской области госпитализировали шестилетнюю девочку, которую изувечили уличные собаки. ЧП произошло 23 марта примерно в 15.30 в селе Светлое, когда девочка возвращалась домой. Бездомные собаки буквально растерзали девочку, которая возвращалась из школы. Ребенка доставили в тяжелом состоянии в реанимацию. Девочке наложили более 100 швов.

Также под Одессой собаки растерзали женщину.