В Киеве будут судить чиновника, бравшего огромные взятки за грузовые перевозки

Сегодня, 18:01

В целом, сотрудник "Укртрансбезопасности" получил взяток на 38 тысяч долларов

В Киеве будут судить чиновника, бравшего огромные взятки за грузовые перевозки
Автор фото: Григорий Салай, "Сегодня"

Столичная прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении служащего Департамента административных услуг Государственной службы по безопасности на транспорте, уличенного в системном взяточничестве, сообщает ведомство.

Как выяснилось, чиновник Укртрансбезопасности искусственно создавал дефицит бланков разрешений на международные грузовые перевозки, требуя взамен у предпринимателя выплатить ему 38 тыс. долларов США за положительное решение вопроса выдачи указанных документов.

В апреле чиновника задержали на "горячем" в ресторане неподалеку от места работы во время получения им очередной части взятки – 4600 долларов США. Ранее был задокументирован факт получения им 4000 долларов США.

Сейчас обвинительный акт по ч. 3 ст. 368 УК Украины направлен в Шевченковский районный суд столицы для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Ранее столичные прокуроры задержали начальника отдела горного надзора Управления Гоструда в Полтавской области на взятке в 26 тыс. грн. Чиновник требовал и получил деньги от представителя предприятия, которое занимается добычей полезных ископаемых на территории Полтавской области, за решение вопроса о получении разрешения на проведение горных работ.

Напомним, в Хустском районе задержали главного государственного инспектора управления Гоструда в Закарпатской области при вымогательстве и получении неправомерной выгоды в 300 долларов.

Кроме этого, в Черновицкой области задержали одного из начальников управления Гоструда, который требовал 1500 долларов.
Киев, суд, взятки, прокуратура, чиновник, грузовые перевозки
Источник:

"Сегодня"

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