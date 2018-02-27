В Киеве будут судить гражданина Азербайджана, который торговал украинками

Подозреваемый в течение трех лет занимался вербовкой молодых украинок, обещая им значительные заработки в Турции и ОАЭ

Прокуратура Киева направила в суд обвинительный акт в отношении 33-летнего гражданина Азербайджана, который продал в сексуальное рабство за границу восемь украинских девушек.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры столицы, подозреваемый в течение последних трех лет занимался вербовкой молодых украинок, обещая им значительные заработки в Турции и ОАЭ. В действительности же у женщин отнимали паспорта и заставляли отрабатывать средства, потраченные на оформление визовых и проездных документов, предоставляя интимные услуги в местах разврата. Жертвами торговца людьми стали восемь девушек в возрасте от 22 до 27 лет.

Злоумышленника задержали 9 ноября на аэропорту "Борисполь" в ходе спецоперации.

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Обвинительный акт в отношении мужчины по ч. 2 ст. 149 Уголовного кодекса Украины ("Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека") направлен в Бориспольский горрайонный суд Киевской области для рассмотрения по существу.

По ходатайству прокуратуры злоумышленник находится под стражей.

Напомним, ранее в Киеве задержали двоих мужчин, которых подозревают в торговле людьми. В полиции сообщили, что схватили злоумышленников в аэропорту "Киев", перед посадкой в самолет в Лимасол (Кипр). Мужчины планировали отправить двух девушек на остров, где они должны были предоставлять сексуальные услуги. Перед этим у девушек забрали паспорта

В ночь на 20 июля украинские правоохранители перекрыли международной канал торговли людьми. Шесть девушек едва не попали в секс-рабство в город Хайфа государства Израиль.