В Киеве будут судить гражданина Азербайджана, который торговал украинками
Подозреваемый в течение трех лет занимался вербовкой молодых украинок, обещая им значительные заработки в Турции и ОАЭ
Прокуратура Киева направила в суд обвинительный акт в отношении 33-летнего гражданина Азербайджана, который продал в сексуальное рабство за границу восемь украинских девушек.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры столицы, подозреваемый в течение последних трех лет занимался вербовкой молодых украинок, обещая им значительные заработки в Турции и ОАЭ. В действительности же у женщин отнимали паспорта и заставляли отрабатывать средства, потраченные на оформление визовых и проездных документов, предоставляя интимные услуги в местах разврата. Жертвами торговца людьми стали восемь девушек в возрасте от 22 до 27 лет.
Злоумышленника задержали 9 ноября на аэропорту "Борисполь" в ходе спецоперации.
Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua
Обвинительный акт в отношении мужчины по ч. 2 ст. 149 Уголовного кодекса Украины ("Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека") направлен в Бориспольский горрайонный суд Киевской области для рассмотрения по существу.
По ходатайству прокуратуры злоумышленник находится под стражей.
Напомним, ранее в Киеве задержали двоих мужчин, которых подозревают в торговле людьми. В полиции сообщили, что схватили злоумышленников в аэропорту "Киев", перед посадкой в самолет в Лимасол (Кипр). Мужчины планировали отправить двух девушек на остров, где они должны были предоставлять сексуальные услуги. Перед этим у девушек забрали паспорта
В ночь на 20 июля украинские правоохранители перекрыли международной канал торговли людьми. Шесть девушек едва не попали в секс-рабство в город Хайфа государства Израиль.