В Киеве будут судить мошенника, укравшего у города здание кинотеатра

Вчера, 22:38

Подозреваемому грозит 12 лет тюрьмы

Подозреваемого задержали. Фото: А.Добрев
Подозреваемого задержали. Фото: А.Добрев

Прокуратура Киева направила в Шевченковский районный суд обвинительный акт в отношении злоумышленника, который по поддельным документам незаконно завладел объектом коммунальной собственности – кинотеатром "Молодежный" в Киеве, сообщает ведмство.

Следствие установило, что в 2014 году подозреваемый на основании поддельного свидетельства о праве собственности и справки из Киевского городского БТИ зарегистрировал на себя право собственности на указанный кинотеатр. Стоимость незаконно отчужденного объекта в то время составляла более 800 тыс. грн.

По результатам расследования злоумышленнику объявлено подозрение по ч. 4 ст. 190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах), ч. 4 ст. 358 (использование заведомо поддельного документа), ч. 1 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) УК Украины и избрана мера пресечения.

За совершенное ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Кроме того, постановлением следственного судьи наложен арест на здание кинотеатра. Также прокуратурой предъявлен иск о его истребовании в коммунальную собственность.

Ранее сотрудники столичной прокуратуры разоблачили женщину-адвоката и ее сообщника, которые по поддельным документам завладели двумя объектами недвижимости, причинив ущерб на сумму более 10 млн гривен.

Также мы сообщали о похожем случае: тогда в Киеве мошенники пытались продать чужую квартиру по поддельным документам.

Напомним, ранее оперативники полиции Киевской области задержали организованную преступную группу, участники которой наладили схему отъема имущества у одиноких граждан.
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Источник:

"Сегодня"

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