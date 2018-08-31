В Киеве будут судить мужчину, который стрелял в активистов самообороны во время Революции Достоинства

Столичная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении киевлянина, который в ночь на 22 февраля 2014 года открыл стрельбу по активистам Самообороны Дарницкого района и ранил одного из них, сообщает ведомство.

ЧП произошло на улице Ревуцкого в Дарницком районе столицы. Подозреваемый, находясь возле одного из жилых домов вместе с еще одним мужчиной, увидел трех общественных активистов, которые добровольно патрулировали улицы для поддержания порядка.

Услышав фразу "Слава Украине", злоумышленник достал из автомобиля предмет, похожий на охотничье ружье, и выстрелил в сторону активистов. Один из добровольцев получил огнестрельное ранение и был госпитализирован.

По результатам расследования мужчине, который стрелял в активистов, объявлено подозрение по ч. 1 ст. 122 ("Умышленное совершение средней тяжести телесных повреждений, повлекших длительное расстройство здоровья") и ч. 4 ст. 296 ("Грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождающееся особой дерзостью, совершенного с применением огнестрельного оружия") УК Украины.

За совершенное злоумышленнику грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

Напомним, в мае правоохранители обезвредили банду, в состав которой входили действующие правоохранители. Деятельность прест упной организации координировали "криминальные авторитеты", которые находятся в розыске за совершение преступлений против участников Революции Достоинства.