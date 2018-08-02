В Киеве будут судить мужчину, который выбросил щенка с седьмого этажа

В результате падения собака погибла на месте

Киевская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении киевлянина, который выкинул из окна седьмого этажа щенка овчарки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Киевской местной прокуратурой №2 направлено в суд обвинительный акт в отношении 44-летнего жителя Дарницкого района столицы по обвинению в жестоком обращении с животным", – говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что на данный момент досудебное расследование в указанном уголовном производстве завершено. За совершенное киевлянину грозит до трех лет лишения свободы.

"Злоумышленнику инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 299 УК Украины, то есть жестокое обращение с животным, издевательство над животным, совершенное с применением жестоких методов", – отметили в ведомстве.

Напомним, в субботу, 7 июля, около 13:00 в Дарницком районе столицы произошел чудовищный инцидент. С балкона квартиры на седьмом этаже по адресу Ревуцкого, 5 мужчина практически на головы гуляющих во дворе детей выбросил двухмесячного щенка.

Ранее в Киеве у стен полицейского участка прошел пикет, во время которого защитники животных требовали привлечь догхантеров к ответственности.



