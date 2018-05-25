В Киеве бывший милиционер сядет за решетку на пять лет за 24 тысячи взятки

Следователь районного управления милиции требовал от женщины деньги за непривлечение ее к уголовной ответственности за кражу

В Киеве бывшему правоохранителю присудили пять лет лишения свободы за взятку.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева, Подольский районный суд вынес обвинительный приговор бывшему милиционеру, который требовал и получил 24 тыс. гривен неправомерной выгоды.

Прокурор доказал в суде, что, находясь в должности следователя районного управления милиции, обвиняемый требовал от женщины деньги за непривлечение ее к уголовной ответственности за совершение кражи.

Приговором суда злоумышленник признан виновным по ч. 3 ст. 368 УК Украины (Получение неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение, соединенное с вымогательством неправомерной выгоды) и назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества и с лишением права занимать должности в правоохранительных органах Украины сроком на два года .

Поскольку в судебном заседании прокурор настаивал на назначении обвиняемому наказание в виде восьми лет лишения свободы, на решение суда первой инстанции стороной обвинения готовится апелляция.

Ранее мы сообщали, что в Киевской области СБУ разоблачила на взятке оперуполномоченного уголовного розыска полиции.

Также в Киеве полицейские задержали работника коммунального предприятия при получении взятки. 37-летний чиновник требовал 15 тыс. гривен за продление договора аренды, срок которого истек. Правонарушителя задержали во время получения второй части взятки в сумме 7500 гривен.