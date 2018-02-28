В Киеве четверо молодых мужчин похищали элитные авто

В гараже у них нашли угнанные машины, оружие и наркотики

В Киеве оперативники разоблачили преступную группу, которая занималась разбоями и похищением элитных авто.

Как сообщили в ГУ НП в столице, неделю назад в полицию обратился мужчина с заявлением о похищении автомобиля Honda, которое он оставил возле дома на проспекте Курбаса. Информацию о происшествии следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований, а оперативники начали поиски машины.

Сотрудники уголовного розыска столичного главка установили, что к похищению иномарки причастны четверо киевлян. После выяснения их места нахождения правоохранители задержали злоумышленников.

Они – жители столицы, 1990, 1994, 1996 и 1986 годов рождения. Ранее в поле зрения правоохранителей не попадали, однако работники полиции отрабатывают информацию об их причастности к разбойному нападению на столичное кафе, откуда похитили оргтехнику. К тому же, ранее полицейские арестовали их организатора за похищение автомобиля у жительницы Печерского района столицы.

Следователи провели обыски по месту жительства парней и в гараже. Там полицейские обнаружили автомобиль Honda, а также запчасти к BMW, помповое ружье, пистолет иностранного производства и пакетик с веществом, похожим на наркотическое. Изъятое направили на экспертизу.

Досудебное расследование, начатое по ч. 3 ст. 289 Уголовного кодекса Украины продолжается. Правоохранители выясняют детали преступной деятельности задержанных, а также их причастность к другим преступлениям.

Ранее в Киеве полицейские задержали таксиста, который подделал паспорт и угнал автомобиль.

Ранее мы сообщали, что полиция Киевской области задержала 20-летнего жителя с. Большая Дымерка, который угнал автомобиль скорой помощи. Курьезный случай произошел в г. Бровары около часа ночи на территории горбольницы, когда водитель неотложки оставил авто и ненадолго отлучился по своим делам.

Напомним, столичные правоохранители задержали злоумышленника, который год назад угнал маршрутку в Днепровском районе Киева. Им оказался 30-летний уроженец столичной области.