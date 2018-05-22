В Киеве четыре женщины подсыпали психотроп в напитки жертв и грабили их

Шестеро потерпевших попали в больницы с тяжелой степенью отравления, один умер

Голосеевский районный суд Киева начал судебное разбирательство уголовного производства по обвинению семи участников организованной группы, сформированной на этнической основе, совершивших ряд разбойных нападений на граждан, в том числе с применением насилия и сильнодействующих веществ.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева, четверо женщин, входившие в состав группы, знакомились с посетителями кафе и незаметно добавляли в их напитки сильнодействующее лекарственное средство с действующим веществом "Клозапин", являющееся психотропом. В дальнейшем, пользуясь беспомощным состоянием потерпевших, злоумышленники грабили их. Таким способом грабители завладели ценными вещами и денежными средствами своих жертв на сумму более 270 тыс грн.

Шестеро потерпевших в результате применения сильнодействующих веществ попали в больницы с тяжелой степенью отравления, один потерпевший умер.

По результатам следствия всем злоумышленникам объявлены подозрения по ч.3 ст.28, пп.6 и 12 ч.2 ст.115 (Преднамеренное убийство, совершенное организованной группой) и ч.4 ст.187 (Разбой, совершенный организованной группой) Уголовного кодекса Украины. Трем из них избрана безальтернативная мера пресечения в виде содержания под стражей, другим подозреваемым – домашний арест и залог. Им грозит 10-15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Ранее столичные полицейские задержали женщин, которые угощали мужчин алкоголем с медицинским препаратом, а когда жертвы теряли сознание – грабили их. Злоумышленницами оказались 32-летняя жительница Киевской области и 29-летняя киевлянка. Выяснилось, что у подружек есть союзница и на их счету – еще пять аналогичных преступлений.

Напомним, что в Киеве полиция передала в суд обвинительный акт в отношении 34-летнего уроженца Харьковской области, который усыплял и грабил жителей Киева и гостей столицы.

Злоумышленник действовал по такой схеме: сначала недалеко от станций метро и автовокзала "угощал" потенциальных жертв напитками, в который подсыпал клозепин, а после потери сознания – грабил пострадавших. В результате двое жертв отравлений умерли.