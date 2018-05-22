В Киеве четыре женщины подсыпали психотроп в напитки жертв и грабили их

Сегодня, 11:40

Шестеро потерпевших попали в больницы с тяжелой степенью отравления, один умер

 

Злоумышленникам грозит пожизненное заключение
Злоумышленникам грозит пожизненное заключение

Голосеевский районный суд Киева начал судебное разбирательство уголовного производства по обвинению семи участников организованной группы, сформированной на этнической основе, совершивших ряд разбойных нападений на граждан, в том числе с применением насилия и сильнодействующих веществ.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева, четверо женщин, входившие в состав группы, знакомились с посетителями кафе и незаметно добавляли в их напитки сильнодействующее лекарственное средство с действующим веществом "Клозапин", являющееся психотропом. В дальнейшем, пользуясь беспомощным состоянием потерпевших, злоумышленники грабили их. Таким способом грабители завладели ценными вещами и денежными средствами своих жертв на сумму более 270 тыс грн.

Шестеро потерпевших в результате применения сильнодействующих веществ попали в больницы с тяжелой степенью отравления, один потерпевший умер.

По результатам следствия всем злоумышленникам объявлены подозрения по ч.3 ст.28, пп.6 и 12 ч.2 ст.115 (Преднамеренное убийство, совершенное организованной группой) и ч.4 ст.187 (Разбой, совершенный организованной группой) Уголовного кодекса Украины. Трем из них избрана безальтернативная мера пресечения в виде содержания под стражей, другим подозреваемым – домашний арест и залог. Им грозит 10-15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Ранее столичные полицейские задержали женщин, которые угощали мужчин алкоголем с медицинским препаратом, а когда жертвы теряли сознание – грабили их. Злоумышленницами оказались 32-летняя жительница Киевской области и 29-летняя киевлянка. Выяснилось, что у подружек есть союзница и на их счету – еще пять аналогичных преступлений.

Напомним, что в Киеве полиция передала в суд обвинительный акт в отношении 34-летнего уроженца Харьковской области, который усыплял и грабил жителей Киева и гостей столицы.

Злоумышленник действовал по такой схеме: сначала недалеко от станций метро и автовокзала "угощал" потенциальных жертв напитками, в который подсыпал клозепин, а после потери сознания – грабил пострадавших. В результате двое жертв отравлений умерли.
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Источник:

"Сегодня"

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