В Киеве чиновника поймали во время получения взятки

В Киеве полицейские задержали работника коммунального предприятия при получении взятки. Об этом сообщили в ГУ НП в Киеве.

Следователи Подольского управления полиции совместно с работниками управления защиты экономики и местной прокуратуры №7 разоблачили преступные действия главного инженера коммунального предприятия, который требовал от предпринимателя неправомерную выгоду за непрепятствование в работе заведения общественного питания

Как сообщил начальник Подольского управления полиции Владислав Ищенко, 37-летний чиновник требовал 15 тыс. гривен за продление договора аренды, срок которого истек. Правонарушителя задержали во время получения второй части взятки в сумме 7500 гривен.

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Готовятся материалы на объявление сообщение о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. Фигуранту грозит до десяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее судью Окружного административного суда города Киева поймали на горячем при получении неправомерной выгоды. Как сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры, согласно материалам расследования, судья требовал у одного из участников судебного разбирательства неправомерную выгоду за принятие решения в его пользу в размере 10 тыс. долларов США и был задержан 10 мая при получении первого "транша" в сумме 2 тыс. долларов США.

Также мы писали о том, что в Киеве правоохранители разоблачили женщину, которая оказывала незаконные услуги по экспресс-выдаче "биометрических" паспортов. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева, 54-летняя жительница столицы регулярно получала неправомерную выгоду за содействие в незаконной внеочередной выдаче "биометрического" паспорта для выезда за границу.