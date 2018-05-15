В Киеве дерево рухнуло на иномарку

В Киеве на улице Бульварно-Кудрявской на припаркованный на тротуаре автомобиль Range Rover упало дерево. Также оно задело Mercedes, сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

К счастью, обошлось без пострадавших.

В направлении Львовской площади образовался затор.

Ранее мы сообщали, что сильный ветер, который разбушевался в столице и пригородах в воскресенье, стал причиной серьезных происшествий. 13 мая в Фастове поваленное дерево перекрыло дорогу. В соцсетях жители столицы пишут о других ЧП. В группе "Троещина ВК" рассказывают, что на ул. Бальзака ветер повалил остановку транспорта, а на ул. Сабурова во дворе дома упала огромная ветка.

По словам синоптиков, над Украиной пересеклись два фронта – холодный и теплый, начав "борьбу" за территорию. Поэтому в ближайшие дни небо над Украиной в основном будет затянуто тучами, лишь изредка будет показываться солнце, но сильный ветер будет его "занавешивать" грозовыми облаками.