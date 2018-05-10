В Киеве девушка погибла, упав в шахту лифта

В Киеве на проспекте Победы 133 (Святошинский район) произошло жуткое ЧП.

Как сообщает dtp.kiev.ua в Facebook , на стройке девушка упала в шахту лифта с большой высоты.

К сожалению, девушка погибла на месте. Тело извлекали спасатели КАСС.

Напомним, в апреле 2017 года в Киеве в недостроенном доме произошло ЧП: мужчина 1956 года рождения упал с восьмого этажа в шахту лифта. Спасателей на место происшествия вызвали 30 марта в 17:40, сообщает ГСЧС столицы. Инцидент произошел в доме по пр-ту Правды, 47. Через разбитую стену на втором этаже спасатели достали мужчину и передали медицинской службе. Мужчина был госпитализирован с многочисленными переломами.

В 2015 году в городе Бурштын (Ивано-Франковская область) на улице Стефаныка при освобождении из лифта, застрявшего между четвертым и пятым этажами девятиэтажного жилого дома, упала в лифтовую шахту местная жительница 1992 г.р. Об этом сообщили в управлении по ЧС Ивано-Франковской ОГА. Жители дома до прибытия спасателей подняли женщину со дна лифтовой шахты и передали врачам скорой помощи. С диагнозом "ушиб грудного отдела позвоночника, ушиб мышц спины" потерпевшую госпитализировали в Бурштынскую городскую больницу.

В 2011 году на одной из строек в Киеве произошло ЧП – на улице Урловской 42-летний работник упал в шахту лифта. На место происшествия вызвали врачей и спасателей, однако спасти жизнь мужчине не удалось.