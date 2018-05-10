В Киеве девушка погибла, упав в шахту лифта

Сегодня, 10:53

ЧП произошло на стройке на проспекте Победы

 


ЧП произошло на проспекте Победы. Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

ЧП произошло на проспекте Победы. Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

ЧП произошло на проспекте Победы. Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

В Киеве на проспекте Победы 133 (Святошинский район) произошло жуткое ЧП.

Как сообщает dtp.kiev.ua в Facebook , на стройке девушка упала в шахту лифта с большой высоты.

К сожалению, девушка погибла на месте. Тело извлекали спасатели КАСС.

Напомним, в апреле 2017 года в Киеве в недостроенном доме произошло ЧП: мужчина 1956 года рождения упал с восьмого этажа в шахту лифта. Спасателей на место происшествия вызвали 30 марта в 17:40, сообщает ГСЧС столицы. Инцидент произошел в доме по пр-ту Правды, 47. Через разбитую стену на втором этаже спасатели достали мужчину и передали медицинской службе. Мужчина был госпитализирован с многочисленными переломами.

В 2015 году в городе Бурштын (Ивано-Франковская область) на улице Стефаныка при освобождении из лифта, застрявшего между четвертым и пятым этажами девятиэтажного жилого дома, упала в лифтовую шахту местная жительница 1992 г.р. Об этом сообщили в управлении по ЧС Ивано-Франковской ОГА. Жители дома до прибытия спасателей подняли женщину со дна лифтовой шахты и передали врачам скорой помощи. С диагнозом "ушиб грудного отдела позвоночника, ушиб мышц спины" потерпевшую госпитализировали в Бурштынскую городскую больницу.

В 2011 году на одной из строек в Киеве произошло ЧП – на улице Урловской 42-летний работник упал в шахту лифта. На место происшествия вызвали врачей и спасателей, однако спасти жизнь мужчине не удалось.
лифт, погибла, девушка, шахта лифта, Святошинский район, упала

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие регионы

В Херсоне патрульные спасли мужчину от падения в шахту лифта в заброшенном недострое

15 Ноября 2017, 01:45

19-летний мужчина забрался в недостроенное здание и грозился покончить жизнь самоубийством

Украина

Фото: pixabay.com

Смерть в лифте: родственники погибшей требуют расследования

8 Мая, 00:01

Сегодня в Университете пищевых технологий сотрудникам и студентам руководство не разрешает говорить о пожаре
Загрузка...

Днепр

Фото: pixabay.com

В Днепре сорвался лифт с 17-летней девушкой

4 Апреля, 11:33

11-классница приехала в гости к бабушке, а когда спускалась вниз — лифтовая кабина упала на первый этаж

Коммуналка

Чрезвычайное проишествие произошло на улице Бальзака, 6

Авария лифта в Киеве: стали известны новые подробности

1 Апреля, 20:25

В кабине подъемника находился мужчина возрастом за 50 лет

Коммуналка

Автор фото: Юрий Кузнецов, "Сегодня"

В Киеве оборвался лифт с человеком внутри

1 Апреля, 17:55

Инцидент произошел в многоэтажке на Троещине

Происшествия

facebook.com/dtp.kiev.ua

В Киеве на улице умерла женщина

7 Марта, 21:09

 Женщина шла в школу за ребенком, "упала, не очнулась".
Загрузка...