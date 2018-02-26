В Киеве директор госпредприятия попался на взятке

Вчера, 14:07

Глава ГП "Агроспецсервис" требовал тысячи гривен и долларов от предпринимателя

 

Взяточника задержали. Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua
Взяточника задержали. Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Прокуратура уличила во взяточничестве директора государственного предприятия "Агроспецсервис".

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева, в понедельник, 26 февраля, правоохранители поймали на получении 35 тыс. грн и 3 тыс. долларов США неправомерной выгоды директора ГП "Агроспецсервис".

Директор предприятия получил деньги в несколько этапов от предпринимателя за решение вопроса об отводе в долгосрочную аренду земельного участка, расположенного на территории Бориспольского района Киевской области.

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Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Сведения о правонарушении внесены в Единый реестр по ч. 3 ст. 368 УК Украины (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

Злоумышленнику готовится сообщение о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее мы сообщали, что в Киеве СБУ разоблачила на взятке старшего оперуполномоченного одного из районных управлений столичной полиции. Правоохранители установили, что старший лейтенант полиции требовал две тысячи долларов от жителя Киева за непривлечение к уголовной ответственности за кражу автомобиля.

Напомним, что в Киеве задержали инспектора столичной таможни, который требовал взятку за растаможку автомобилей.

Также мы сообщали о том, что в Киеве нетрезвый водитель пытался предложить взятку патрульному в размере его месячной зарплаты.
взятка, взяточник, госпредприятие, в Киеве
Источник:

"Сегодня"

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