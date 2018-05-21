В Киеве двое мужчин разбили стекло чужого авто, чтобы там поспать

Сегодня, 16:53

Хулиганов задержали на проспекте Тычины

 


Поспать в чужой машине не удалось. Фото: kyivoperativ.info

Поспать в чужой машине не удалось. Фото: kyivoperativ.info

Поспать в чужой машине не удалось. Фото: kyivoperativ.info

Поспать в чужой машине не удалось. Фото: kyivoperativ.info

Поспать в чужой машине не удалось. Фото: kyivoperativ.info

Поспать в чужой машине не удалось. Фото: kyivoperativ.info

В Киеве двое мужчин, которым лень было идти домой, разбили стекло в припаркованном автомобиле Volkswagen на проспекте Тычины, 7, чтобы там поспать.

Об этом сообщается на сайте kyivoperativ.info.

Прохожие позвонили 102 и на место приехало Управление полиции охраны в Киеве. Мужчин задержали.

Напомним, в ночь на четверг, 15 марта, в Киеве на улице Ивана Пулюя (Турецкий городок) неизвестные разбили окна в нескольких автомобилях.

Ранее двое молодых парней разбили большое окно в новом польском трамвае Pesa, на линии скоростного трамвая на Борщаговке в Киеве. Инцидент произошел 7 января, около 21:30 на участке между станциями "НАУ" и "Индустриальный мост". Как рассказали нам в КП "Киевпастранс", водитель трамвая сразу же вызвал на место ЧП полицию, и хулиганов удалось задержать. Их отвезли на конечную скоростного трамвая, где полицейские составили админпротоколы. 

Также мы сообщали, что в Киеве неизвестные разбили окно в маршрутном автобусе. Разбитое стекло в салоне увидела кондуктор рейса, когда общественный транспорт находился на улице Шолом-Алейхема, о чем сразу сообщила водителю.
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