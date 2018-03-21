В Киеве тяжелая фура снесла рекламный щит

Сегодня, 10:18

В грузовике пробило бак, водитель ушиб голову

 

В Киеве произошло ДТП с фурой
В Киеве произошло ДТП с фурой

В Киеве на Набережном шоссе возле станции метро "Выдубичи" произошло ДТП. Как сообщает dtp.kiev.ua, фуру раскрутило, она вылетела с дороги в рекламную конструкцию.

Кабину скрутило. В грузовике пробило бак. Водитель отделался ушибом головы, сообщает паблик.

Ранее мы сообщали, что в Киевской области в результате ДТП погибли четыре человека.

Как сообщили в ГУ НП в Киевской области, 18 марта в 18:40 на 48 км автодороги Киев – Овруч, вблизи с. Феневичи, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей BMW и ЗиЛ. В результате ДТП водитель и трое пассажиров легковушки погибли.

В феврале на Бориспольском шоссе в Дарницком районе Киева произошла смертельная авария, в результате которой один человек погиб и еще один получил серьезные травмы.

Ранее мы сообщали о том, что в Киеве на Большой Окружной дороге пешеход решил попытаться перебежать все восемь полос движения, но уже на третьей был сбит насмерть.
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Источник:

"Сегодня"

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