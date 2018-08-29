В Киеве футбольные фанаты устроили массовую драку

Полиция забрала в отделение 34 участника драки, девять из них задержали

В Киеве вчера в канун матча между "Динамо" и "Ааяксом", произошла массовая драка болельщиков на улице Большой Васильковской в Печерском районе, сообщает ГУ НП Киева.

На месте происшествия правоохранители задержали 9 активных участников, а впоследствии – еще 25 правонарушителей. Всех доставили в Печерский управления полиции. С места изъяли остатки файеров и камни из брусчатки, которые были обмотаны в пакеты.

По предварительным данным, конфликт начался в одном из пабов на Большой Васильковской, где сидели фанаты "Аякса". В заведение ворвались ультрас "Динамо" и устроили потасовку, сообщает "Киев оперативный".

Работники полиции установили личности всех участников конфликта. В отношении девяти задержанных решается вопрос об избрании меры пресечения.

Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований. Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 296 ("Хулиганство"). Санкция статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы.

Напомним, 27 мая, в день финального матча Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Реалом", полиция Киева предотвратила драку с болельщиками "Ливерпуля" и задержала 18 человек.

Также сообщалось, что в Киеве на улице Саксаганского, 7 молодые люди поспорили из-за футбола и устроили драку. Две группы молодых людей, которые смотрели финальный матч Лиги чемпионов, в одном из киевских баров поспорили из-за футбольных предпочтених и начали швырять друг в друга бокалы. Драка развивалась очень динамично и в бой пошли столы. В результате драки пострадал один человек. Полиция задержала хулиганов.