В Киеве голый мужчина выпал с балкона

В Киеве на улице Игоря Турчина, 15 мужчина без одежды выпал из окна балкона. Его отправили в больницу. Об этом пишет Информатор.

Происшествие случилось около 6 утра 12 августа. По словам патрульных, пострадавший парень утверждает, что ему 18 лет, однако выглядит намного старше. Предварительно, он выпал с балкона четвертого этажа.

Медики, которые прибыли на вызов, обнаружили на аллее под подъездом голого молодого человека. Он пребывал в неадекватном состоянии и был полностью без одежды. Пострадавшему оказали первую помощь на месте и госпитализировали. Предварительно, у парня перелом руки и предположение на травму позвоночника. Подробности происшествия выяснят правоохранители. На месте работала патрульная полиция и медики.

Напомним, не так давно в Хортицком районе Запорожья двухлетний ребенок выпал из окна восьмого этажа многоэтажки.

Подобный случай произошел ранее в Киеве: маленький ребенок выпал из окна. Четырехлетний мальчик с москитной сеткой упал с балкона 12-го этажа и разбился насмерть.

А во Львове в одну из больниц с сотрясением мозга и переломом челюсти был госпитализирован четырехлетний мальчик, выпавший из окна офисного помещения.