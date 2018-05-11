В Киеве горел жилой дом, людей пришлось эвакуировать

Сегодня, 13:40

ЧП произошло поздно вечером на улице Генерала Наумова

 


В Киеве произошел пожар в девятиэтажном доме.

Обошлось без пострадавших. Загорелась шахта лифта на первом этаже. Произошло это в четверг около десяти вечера на улице Генерала Наумова (Новобеличи).

По словам очевидцев, из-за сильного задымления спасатели быстро эвакуировали жителей дома. Причины возгорания выясняют.

Напомним, 10 мая в 23:10 в оперативно-диспетчерскую службу Бориспольского района поступило сообщение о том, что на частном дворе в селе Кучаков (Кирово) на улице Горизонтной горит железный вагончик площадью 30 кв. метров. По данному адресу выехали спасатели из Борисполя и местная пожарная охрана села. При проведении разведки спасатели обнаружили тело мужчины 1955 г.р. без признаков жизни. Погибшим оказался наемный работник на данном хозяйстве.

Также ранее в ГСЧС Киева рассказали подробности о ликвидации пожара в здании спортивного зала на острове Гидропарк10 мая в 13:10 в оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о пожаре на острове Гидропарк в Днепровском районе столицы. 

На место происшествия были направлены дежурные отделения из ближайших пожарно – спасательных подразделений. Прибыв к месту происшествия, спасатели установили, что возгорание возникло в отдельно стоящем одноэтажном здании спортивного зала, на площади 300 кв. м. В 13:50 пожар удалось локализовать, а в 14:05 – ликвидировать. Пострадавших и погибших во время пожара нет.
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Источник:

"Сегодня"

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