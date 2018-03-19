В Киеве горел жилой дом, спасли двух женщин и маленькую девочку
Пожар начался утром на проспекте Правды
В Киеве во время пожара в квартире спасатели эвакуировали двух женщин и ребенка.
Как сообщили в ГС ЧС в столице, 19 марта в 10:35 спасателям поступило сообщение о пожаре на просп. Правды, 96.
Пожарные установили, что в девятиэтажном жилом доме в одной из квартир на седьмом этаже возник пожар. В 10:56 пожар на площади 20 кв. м был локализован, а в 11:06 – ликвидирован.
Фото: facebook.com/DSNSKyiv
Во время тушения пожара из квартиры этажом выше пожарные эвакуировали двух женщин и четырехлетнюю девочку и передали их работникам медицинской службы. Эвакуированных госпитализировали с подозрением на отравление продуктами горения.
На месте пожара работало 6 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и около 30 человек личного состава.
К счастью, погибших нет. Причина возникновения пожара устанавливается правоохранительными органами.
Напомним, 15 марта на улице Владимирской в Киеве произошел пожар. Загорелся утеплитель на уровне восьмого этажа между двумя зданиями.
Ранее мы сообщали, что в четверг, 15 марта, в районе станции Киевского метрополитена "Красный Хутор" в Дарницком районе столицы начался пожар.
13 марта в Киеве произошел крупный пожар в складском помещении на улице Туполева, 17-ж.