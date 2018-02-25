В Киеве горела многоэтажка: погиб мужчина

В Киеве пожар унес жизнь мужчины. Об этом сообщает ГСЧС.

По данным ведомства, трагедия произошла прошлой ночью в 9-этажном жилом доме на ул. Героев Днепра, 49 (Оболонский район столицы) в одной из квартир.

"В одной из квартир на 8-м этаже возник пожар. Во время тушения спасателями был обнаружен труп мужчины, который находился в комнате квартиры. Причина пожара и обстоятельства трагедии будут установлены правоохранительными органами", – рассказали в ГСЧС.

Ранее в Ивано-Франковске, на улице Вороного, в одном из жилых домов произошел пожар, во время которой 19-летняя девушка выпрыгнула с балкона горящей квартиры. До прибытия спасателей ее госпитализировали в травматологическое отделение.

Напомним, в селе Лозовка Самарской области России мужчина поджег свой дом с детьми, чтобы получить квартиру. Как сообщает СК РФ по Самарской области, поджог произошел 14 февраля — таким образом 25-летний Андрей, многодетный отец, хотел сделать подарок своей жене: они с семью детьми жили в одноэтажном доме.

В результате пожара погибло трое детей — четырехмесячные близнецы и двухлетний мальчик. Четверо других детей успели сбежать, а их мать помогли вывести соседи.