В Киеве горела школа, есть пострадавшие

Спасатели ликвидировали пожар на территории школы в Киеве.

Как сообщили в ГС ЧС в столице, 26 февраля в 19:32 спасателям поступило сообщение о пожаре в одноэтажном кирпичном здании на территории одной из школ на ул. Шолом Алейхема, 16-А, в Деснянском районе столицы.

Пожарные установили, что возгорание возникло в комнате на площади 6 кв. м, в отдельно стоящем одноэтажном кирпичном здании школьной мастерской.

Пожар был локализован в 19:52, а в 20:00 – ликвидирован.

До приезда спасателей мужчина 1962 года рождения самостоятельно пытался потушить пожар и получил ожоги тела и дыхательных путей. Бригада скорой медицинской помощи госпитализировала пострадавшего в ожоговое отделение Киевской городской клинической больницы.

В результате пожара повреждены личные вещи, закопчены стены и потолок в комнате.

К ликвидации пожара привлекалось 2 единицы пожарно-спасательной техники и 12 человек личного состава. Причина возникновения пожара устанавливается.

Напомним, в ноябре в Киеве горела школа на проспекте Маяковского. В тот раз пострадала лишь мебель.

Ранее в Киевской области произошел пожар в детско-юношеской спортивной школе.