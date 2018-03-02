В Киеве горело здание предприятия, есть пострадавшие

Сегодня, 15:25

Мужчина, который находился на месте происшествия, получил ожоги рук

 

Во время пожара пострадал мужчина. Фото: facebook.com/DSNSKyiv
Во время пожара пострадал мужчина. Фото: facebook.com/DSNSKyiv

В Киеве произошел пожар на территории одного из предприятий.

Как сообщили в ГС ЧС в столице, 1 марта в 21:02 спасателям поступило сообщение о пожаре в Дарницком районе на ул. Коллекторной.

Оказалось, что на территории одного из столичных предприятий, в одноэтажном пристроенном здании в помещении котельной, общей площадью 60 кв. м, возник пожар с распространением огня на производственное помещение. В 21:35 пожар на площади 45 кв. м был локализован, а в 21:59-ликвидирован. В результате пожара повреждено оборудование котельной и производственного помещения.

Во время пожара мужчина 1966 г.р., который находился на месте происшествия, получил ожоги рук. Спасатели передали пострадавшего работникам медицинской службы, которые госпитализировали его в больницу.

На месте происшествия работало 8 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 32 человека личного состава.

Причина возникновения пожара и ущерб устанавливаются правоохранительными органами.

Ранее мы сообщали, что в Киевской области в результате возгорания гаража мужчина получил ожоги рук и лица.

Также мы писали, что в Киевской области пожилая женщина погибла во время пожара. 27 февраля в 19:88 в оперативно-диспетчерскую службу Барышевского района поступило сообщение о возгорании хозяйственной постройки в г. Березань, на ул. Михайловской. В здании хозпостройки спасатели обнаружили тело хозяйки 1937 года рождения.

Напомним, 25 февраля в Киеве в многоэтажном жилом доме произошел пожар, спасатели обнаружили тело мужчины.
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Источник:

"Сегодня"

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