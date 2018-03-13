В Киеве горит склад на Туполева

Сегодня, 18:02

Возгорание произошло в одноэтажном здании, работают несколько пожарных машин и десятки спасателей

Пожар на Туполева. Скриншот из видео &quot;Киев Оперативный&quot;
Пожар на Туполева. Скриншот из видео "Киев Оперативный"

В Киеве произошел крупный пожар в складском помещении на улице Туполева, 17-ж. Сообщение об возгорании поступило на пульт столичным пожарным в 16:47.

"Горит склад на площади в 700 квадратных метров. На месте работают подразделения столичных пожарных. Пока тушение огня продолжается", – сообщили "Сегодня" в ГСЧС Киева.

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Скриншот из видео "Киев Оперативный"

Там добавляют, что возгорание произошло в одноэтажном здании. На месте работают несколько пожарных машин и десятки спасателей. Что именно хранилось на складе, пока не известно. От огня деформировалась стена помещения и вылетели окна. Также нет информации о пострадавших и погибших.

Напомним, недавно в Киеве боролись с масштабным пожаром. Об этом сообщает ГСЧС.

По данным ведомства, инцидент произошел в пятницу, 9 марта, на ул. Стеценко.

"По прибытию на место вызова было установлено, что произошло загорание в ангаре размером 250х150 м, в автобусе PAZ, с распространением огня на рядом расположенные автобусы. Благодаря слаженным действиям спасателей удалось спасти 30 автобусов и предотвратить распространение пожара по всей площади ангара", – рассказали в ГСЧС.

8 марта в Киеве вспыхнул пожар в бизнес-центре. Об этом сообщает ГСЧС.

По данным ведомства, ЧП произошло в четверг, 8 марта на ул. Большой Васильковской.

"В 29-этажном бизнес-центре в одном из офисных помещений на 23 этаже возникло возгорание. Пожар на площади 50 кв. м был локализован и ликвидирован. Во время тушения спасатели эвакуировали 10 человек из соседних помещений на 23 этаже", – рассказали в ведомстве.
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Автор:

Александр Марущак

Источник:

"Сегодня"

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