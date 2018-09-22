В Киеве горят Русановские сады: стоит черный столб дыма, фото и видео

Сегодня, 15:05

Ликвидация возгорания усложняется отсутствием рядом воды 


Фото: Информатор

Фото: Информатор

Фото: Информатор

Фото: Информатор

Фото: Информатор

Фото: Информатор

Фото: Информатор

Фото: Информатор

Фото: Информатор

В Киеве на территории Русановских садов начался пожар из-за возгорания мусорной свалки в субботу, 22 сентября. Об этом сообщает "Информатор".

"Пожар начался около 12:30. Огонь охватил около 200 метров леса", – говорится в сообщении.

Из-за сильного ветра огонь быстро распространился между деревьями и кустами, наблюдается большое задымление из-за пластика и полиэтилена на свалке, также взрываются баллоны с бытовой химией.

Черный дым видно с разных районов Киева.

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Ликвидация возгорания усложняется отсутствием рядом воды, которую пожарные ездят набирать в другом месте. По их прогнозам, огонь будут тушить до самого вечера из-за сложных условий.

На место также прибыли правоохранители. Они будут выяснять причины и обстоятельства происшествия. Предварительно, в пожаре никто не пострадал.

Напомним, ранее в Житомирской области на свалке произошел масштабный пожар. Огонь охватил 600 квадратных метров площади. 

Примечательно, что свалку никто не охраняет, поэтому сюда имеют доступ посторонние лица, и уже неоднократно здесь возникало возгорания мусора.
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