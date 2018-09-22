В Киеве горят Русановские сады: стоит черный столб дыма, фото и видео
Ликвидация возгорания усложняется отсутствием рядом воды
Фото: Информатор
Фото: Информатор
Фото: Информатор
Фото: Информатор
Фото: Информатор
Фото: Информатор
Фото: Информатор
Фото: Информатор
Фото: Информатор
В Киеве на территории Русановских садов начался пожар из-за возгорания мусорной свалки в субботу, 22 сентября. Об этом сообщает "Информатор".
"Пожар начался около 12:30. Огонь охватил около 200 метров леса", – говорится в сообщении.
Из-за сильного ветра огонь быстро распространился между деревьями и кустами, наблюдается большое задымление из-за пластика и полиэтилена на свалке, также взрываются баллоны с бытовой химией.
Черный дым видно с разных районов Киева.
Ликвидация возгорания усложняется отсутствием рядом воды, которую пожарные ездят набирать в другом месте. По их прогнозам, огонь будут тушить до самого вечера из-за сложных условий.
На место также прибыли правоохранители. Они будут выяснять причины и обстоятельства происшествия. Предварительно, в пожаре никто не пострадал.
Напомним, ранее в Житомирской области на свалке произошел масштабный пожар. Огонь охватил 600 квадратных метров площади.
Примечательно, что свалку никто не охраняет, поэтому сюда имеют доступ посторонние лица, и уже неоднократно здесь возникало возгорания мусора.