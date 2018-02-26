Мегаограбление в Киеве: налетчики на Porsche похитили сумку с 4 миллионами

Сегодня, 22:21

Злоумышленники повредили одно колесо машины и скрылись с места происшествия

 

фото: kyiv.npu.gov.ua
фото: kyiv.npu.gov.ua

На автозаправочной станции в Соломенском районе Киева трое неизвестных похитили из автомобиля сумку с 4 млн грн.

Как говорится в сообщении пресс-службы полиции Киева, сегодня в 18:00 в дежурную часть управления столичной полиции поступила информация о краже из автомобиля на одной из АЗС на ул. Большой Кольцевой.

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фото kyiv.npu.gov.ua

"По словам 24-летнего пострадавшего правоохранители выяснили: припарковав свой BMW на территории АЗС, парень пошел по своим делам. В течение 20 минут трое неизвестных, разбив стекло передней двери автомобиля, похитили ноутбук и сумку, в которой находилось 4 млн грн", – говорится в сообщении.

Злоумышленники повредили одно колесо машины и скрылись с места происшествия на Porsche Cayenne.

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Сведения по данному факту зарегистрированы в Соломенском управлении полиции. Полиция проводит первоочередные следственные действия, направленные на розыск и задержание злоумышленников.

Ранее в Днепровском районе столицы двое в масках забрали из автомобиля потерпевшего барсетку и сумку с деньгами. 

Также в Дарницком районе Киева вооруженные грабители в масках на светофоре заблокировали автомобиль "БМВ" и похитили у водителя 180 тыс. грн.
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Источник:

"Сегодня"

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