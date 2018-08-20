В Киеве грабителя пенсионерок посадили на четыре года

Когда бабушка пыталась отнять у преступника свой рюкзак – он ударил ее в лицо

В Киеве судили грабителя, который летом прошлого года отнял у киевлянок – пожилой женщины и ее 62-летней дочери – рюкзак с мобильным телефоном, деньгами и личными вещами и запрыгнул в троллейбус. Одна из женщин остановила преступника и вырвала из его рук украденное, за что тот несколько раз ударил ее кулаком в лицо, сообщает ГУ НП Киева.

Офицеры полиции задержали нападавшего. Им оказался 40-летний мужчина без определенного места жительства. Во время судебного заседания обвиняемый своей вины не признал, заявляя, что рюкзак кто-то забыл, поэтому он подхватил его.

Приговором Голосеевского районного суда злоумышленник за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 186 ("Грабеж") Уголовного кодекса Украины, приговорен к четырем годам лишения свободы.

Ранее в Киеве два парня на Майдане Независимости подошли к спящему незнакомцу и украли у него часы. Один из злоумышленников отстегнул ремень и забрал себе ценную вещь, после чего они разошлись в разные стороны. Между тем в это время неподалеку сотрудники уголовного розыска патрулировали территорию и, заметив грабителей, решили за ними проследить.

Напомним, в июле в столице задержали грабителя, который с начала марта совершил ряд нападений на кредитные учреждения. Заходя в помещение, злоумышленник надевал детские маскарадные маски Человека-паука и Бэтмена и, угрожая предметом, похожим на нож, потребовал предоставить все деньги, которые находились в кассе. Общий размер материального ущерба, причиненного нападениями, составляет около 32 тыс. грн.

Ранее мы сообщали, что суд в Киеве приговорил в четырем годам тюрьмы серийного грабителя. Мужчина отбирал у прохожих телефоны и деньги.

Напомним, в Вишневом под Киевом посреди улицы на частного предпринимателя напали двое грабителей. Одного из злоумышленников сумели задержать: им оказался уроженец Винницкой области.