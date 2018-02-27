ФОТОФАКТ. В Киеве хулиганы разрисовали городскую электричку

В Киеве неизвестные вандалы полностью разрисовали электропоезд ЕР 522. Об этом в Facebook сообщил киевлянин Sergey Borisovich.

"Да, поезд можно убрать с рейса и отмывать, но не проще поставить заборы в депо?", – риторически спрашивает он.

Ранее мы сообщали, что новое развлечение неизвестных злоумышленников возмутило пассажиров поезда "Интерсити" – в окна вагонов на ходу летят камни. В опасности оказалась даже звезда украинского шоу-бизнеса, которая путешествовала из Львова в Киев.

Дети играют на ж/д-путях без присмотра взрослых. Хулиганы кладут камни на рельсы и для развлечения бросают их в окна вагонов. С 2012 года зафиксировано более 550 случаев такого битья окон, в том числе были нападения на киевскую городскую электричку. В одном составе – 176 стекол. Так, за шесть лет хулиганы разбили окна, которых бы хватило более чем нам три поезда.

Напомним, в Подольском районе Киева участились случаи вандализма. Как сообщают в Подольской РГА, в последнее время в Подольском районе фиксируют все больше случаев нанесения надписей на фасады исторических зданий, стены домов и помещений в местах общего пользования. Действия граффитчиков негативно влияют на внешний вид объекта и наносят значительный финансовый ущерб не только владельцам этих зданий и сооружений, но и городскому бюджету.