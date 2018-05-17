В Киеве и области разоблачили чиновников-коррупционеров

Чиновники зарабатывали на аренде государственной и коммунальной собственности

В Киеве и Киевской области полиция разоблачила двух чиновников, которые зарабатывали на аренде государственной и коммунальной собственности.

Как сообщается на сайте Национальной полиции Украины, в среду, 16 мая, в Киевской области работники областного управления защиты экономики задержали начальника межрайонного управления водного хозяйства, а в Киеве – должностное лицо КП "Киевпастранс". Правонарушители получили от граждан 32 тыс. гривен.

Чиновники, которых задержали правоохранители, наладили коррупционную "схему" предоставления в аренду помещений. За решение данного вопроса требовали и получали от субъектов предпринимательской деятельности неправомерную выгоду.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Группа чиновников наложила "дань" на директора частной компании в 100 тысяч в месяц

Так, в Киевской области правоохранители уличили во взяточничестве должностное лицо межрайонного управления водного хозяйства. За решение вопроса аренды помещений чиновник требовал 17 тыс. гривен взятки.

Руководителя управления задержали в служебном кабинете. Во время проведения обыска правоохранители изъяли средства, полученные им в качестве неправомерной выгоды.

В Киеве также задержали должностное лицо, которое за определенное "вознаграждение" способствовало в аренде имущества.

Инженер КП "Киевпастранс" требовал 15 тыс. гривен неправомерной выгоды за предоставление в аренду помещений коммунальной собственности, которые находятся в Соломенском районе. Средства получал частями.

Кроме того, за непрепятствование хозяйственной деятельности предприниматель каждый месяц должен был платить злоумышленнику 15 тыс. гривен.

В среду, 16 мая, взяточника задержали. Он получил последнюю часть взятки – 7500 гривен.

По данным фактам открыты уголовные производства по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, главный инженер коммунального предприятия требовал от предпринимателя неправомерную выгоду за непрепятствование в работе заведения общественного питания. Как сообщил начальник Подольского управления полиции Владислав Ищенко, 37-летний чиновник требовал 15 тыс. гривен за продление договора аренды, срок которого истек. Правонарушителя задержали во время получения второй части взятки в сумме 7500 гривен.

Ранее судью Окружного административного суда города Киева поймали на горячем при получении неправомерной выгоды. Как сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры, согласно материалам расследования, судья требовал у одного из участников судебного разбирательства неправомерную выгоду за принятие решения в его пользу в размере 10 тыс. долларов США и был задержан 10 мая при получении первого "транша" в сумме 2 тыс. долларов США.