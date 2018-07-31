В Киеве иномарка врезалась в трамвай и перевернулась, пострадал ребенок

Сегодня, 16:49

ДТП произошло в Пуще-Водице


Фото: Информатор

Фото: Информатор

Фото: Информатор

Фото: Информатор

Фото: Информатор

Фото: Информатор

Фото: Информатор

Фото: Информатор

Во вторник, 31 июля, в Киеве в Пуще-Водице произошло ДТП с опрокидыванием. Daewoo Lanos столкнулся с трамваем №12, сообщает "Информатор".

Авария случилась около 13:05 на пересечении улиц Городской и Федора Максименко. По предварительной информации, Daewoo двигался по улице Максименко в сторону Академгородка. Трамвай двигался по маршруту со стороны Куреневки. После того, как трамвай выехал с остановки, произошло столкновение.

Водитель трамвая утверждает, что заметила машину в последний момент и начала тормозить, однако было уже поздно. В результате столкновения Lanos перевернулся. В машине находились три человека. Все они были госпитализированы. Мужчина-водитель отделался легкими травмами, у женщины подозрение на перелом ключицы. Больше всех пострадала 10-летняя девочка. Ее с серьезными травмами забрали в больницу.

Движение трамваев по маршруту №№ 11, 12, 16 парализовано. На месте работала патрульная полиция, медики и следственно-оперативная группа. Подробности ДТП выясняются.

Ранее в июле на улице Зодчих в столице произошла авария: автомобиль врезался в заднюю часть трамвая прямо на рельсах. Скоростные трамваи маршрутов №№1 и 2 не ходили в обе стороны.

Напомним, в июне в Киеве произошло ЧП на Борщаговской линии скоростного трамвая. Как сообщается в группе "Транспорт Киева", трамвай, который ходит по маршруту №1, сошел с рельсов на станции "Зодчих", рядом с пересечением бульвара Кольцова и улицы Семьи Сосниных.
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