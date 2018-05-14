ФОТОФАКТ. В Киеве иномарка врезалась в трамвай

Утром в Киеве произошло ДТП с участием легкового автомобиля и трамвая. Как рассказали нам в КП "Киевпастранс", в 7:42 произошло столкновения легкового автомобиля и двойного трамвая №28. В результате аварии легковушку зажало между трамваем и опорой освещения.

"ДТП произошло на улице Закревского возле дома №22, трамвай с пассажирами двигался в сторону улицы Сабурова. По данным полиции, ПДД нарушил водитель автомобиля, на него был составлен протокол. Движение трамваев было остановлено почти на час. В 8:38 движение на маршруте восстановили", – сообщили нам в КП.

Там добавляют, что во время ДТП никто из людей не пострадал. Впрочем, на линии образовался затор из трамваев, тут сейчас курсируют трамваи нескольких маршрутов. Многие киевляне опоздали из-за ДТП на работу.

Фото: Сергей Антонов

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