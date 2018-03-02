В Киеве иностранец погиб под колесами поезда

Сегодня, 11:19

Несчастный случай произошел на станции "Киев-Петровка"

 

Мужчина погиб под поездом
Мужчина погиб под поездом. Автор фото: Юрий Кузнецов, "Сегодня"

В Киеве на железнодорожной станции "Киев-Петровка" на улице Вербовая произошел несчастный случай.

Как сообщает "Киев Оперативный" в Facebook, в четверг около 12:00 мужчина 1973 года рождения (гражданин Афганистана) попал под один из вагонов грузового поезда сообщением Борщаговка – Дарница. К сожалению, несмотря на все старания врачей, мужчину спасти не удалось.

Ранее мы сообщали, что в Броварах Киевской области поезд насмерть сбил молодого парня. Трагедия произошла в пятницу, около 9:30, недалеко от вокзала. Погибшему броварчанину 19 лет. Он переходил дорогу в неустановленном месте и был в наушниках.

Открыто уголовное производство по ст. 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в июле 2017 года в Киевской области электропоезд сбил насмерть 11-летнюю девочку. Трагедия произошла на железнодорожной станции Боярка Киево-Святошинского района. Тело ребенка нашли в 50 м от перрона.

В октябре 2017 года в Хмельницкой области под колесами грузового поезда погиб 20-летний юноша. Как оказалось, парень переходил железнодорожные пути, не снимая наушников с громкой музыкой.
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