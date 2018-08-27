В Киеве иностранец пытался взорвать бывшую сожительницу

Сегодня, 21:45

Граната была приведена в боевую готовность и могла взорваться во время открытия двери

kyiv.gp.gov.ua
kyiv.gp.gov.ua

В Киеве иностранец установил на дверь бывшей сожительницы боевую гранату. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева. 

"В дежурную часть полиции Голосеевского района поступило сообщение о том, что у входной двери квартиры на улице Академика Заболотного находится предмет, похожий на гранату. На месте происшествия правоохранители обнаружили гранату Ф-1, которая была приведена в боевую готовность и могла взорваться во время открытия двери. По результатам оперативно-розыскных мероприятий, по подозрению в совершении этого преступления задержан 44-летний иностранец", – говорится в сообщении. 

Отмечается, что мужчина требовал денежные средства у бывшей сожительницы и таким образом пытался запугать ее семью.

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В прокуратуре отмечают, что задержанному сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 189 ("Вымогательство") и ч. 2. ст. 15 ч. 2 ст. 115 ("Покушение на умышленное убийство") УК Украины. По ходатайству Киевской местной прокуратуры № 1 злоумышленнику избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. 

Не так давно в одном из сел Глобинского района Полтавской области мужчина бросил во двор дома соседки гранату и сам пострадал от взрыва.

Кроме того, ранее во Львове, на улице Некрасова, в одной из квартир многоэтажного дома взорвалась граната. Из-за взрыва погиб мужчина, пострадала женщина       
Киев, взрыв, граната, иностранец

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